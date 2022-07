Firenze – Torna la questione Accademia del Cimento in consiglio comunale, e torna con il question time posto da Dmitrij Palagi, consigliere comunale di Spc, posto all’assessora Albanese, mentre, in platea, c’è un gruppo di cittadini residenti negli alloggi e nell’area in cui verrà attuata la riqualificazione delle strutture abitative.

Il consigliere di Spc pone tre domande precise: come si comporterà l’anagrafe circa il temporaneo trascinamento della residenza, a seguito del necessario spostamento delle famiglie, dall’alloggio di origine a quell temporaneo assegnato per consentire lo svolgimento dei lavori; la possibilità di conoscere cronoprogramma e calendarizzazione dei lavori; infine, come stanno andando i colloqui diretti alle famiglie, attraverso cui il Comune propone alle famiglie le nuov sistemazioni (temporanee).

Sfatata la convinzione che residenza e diritto all’abitazione siano collegate strettamente, l’assessora alla casa Albanese precisa che il trascinamento della residenza dall’alloggio originario alle nuove abitazioni temporanee, in cui le famiglie staranno fino a quando verrà loro restituito l’appartamento riqualificato, non comprta assolutamente la lesione del diritto all’assegnaizone nell’alloggio di origine. L’operazione, spiega, viene chiarita da parte degli uffici, ovvero ufficio casa e anagrafe, che fanno questa operazione insieme. “La questione riguarda l’opportunità di trasferire la residenza del nucleo familiare sia pure temporaneamente, per la gestione di quegli aspetti quotidiani eppure importantissimi, quali il disbrigo della corrispondenza e delle utenze. Su questo, l’amministrazione è disponibile a operare il trascinamento prima e il ritorno poi della residenza, senza aggravi o dipsendi per le famiglie”.

Per quanto riguarda il cronoprogramma e il progetto definitivo, “siamo pronti a rassicurare le persone in tal senso, stiamo rispettando la tempistica data insieme all’ente gestore, ovvero Casa spa. Dicembre 2023 è il termine ultimo dei lavori, che sono, lo ricordo, opera pubblica a vantaggio di tutti”.

Infine, il canale diretto con i nuclei familiari, che riguarda sia i colloqui diretti con le famiglie da spostare per proporre soluzioni, sia anche il “contraffaccio” diretto fra i residenti e l’assessora, colloqui con cui chiarire i propri dubbi e capire de visu come stanno le cose.

“Ciascun nucleo famigliare è stato contattato – dice all’assemblea consiliare l’assessora Albanese – molti nuclei hanno già accettato le soluzioni proposte, per molti sono già iniziati i secondi colloqui. I colloqui vanno avanti. Voglio ribadire la nostra assoluta disponibilità, più volte riaffermata, di sostenere le spese necessarie ai traslochi e a tutto ciò che serve da parte dell’amministrazione”.

Da parte del gruppo Spc, vengono rilanciate due questioni. Intanto, se sia possibile cambiare la residenza per un anno e poi tornare alla vecchia casa, “cioè che il quadro normativo regionale e comunale permettano di ricevere una nuova assegnazione ERP, senza prenderci la residenza”, e last but not least, “cronoprogamma e progetto defnitivo, vorremmo segnalare che Casa S.p.A. ci aveva garantito che cronoprogramma e progetto definitivo li avremmo ricevuti appena pronti. Oggi l’Assessora l’avevamo in mano, ma a noi non sono mai stati fatti vedere. Quindi solleciteremo, chiedendo da quanto ci sono (senza polemica, solo per capire dove possiamo aver sbagliato)”. Inoltre, Palagi ribadisce la soddisfazione per “l’apertura di un canale diretto, non mediato da un gruppo di opposizione, che altrimenti viene accusato di voler strumentalizzare quando evidenzia problemi da risolvere”.