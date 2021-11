Firenze – Il Natale è arrivato a Firenze e anche quest’anno ha scelto come porta d’ingresso in città la via più esclusiva di sempre, tempio indiscusso dell’alta moda e dello shopping di qualità.

Venerdì 19 novembre via Tornabuoni si è illuminata a festa, con una cerimonia di inaugurazione in grande stile. Poco dopo le 17, accompagnato dal countdown scandito dalla piazza, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha premuto il bottone di accensione che ha dato il via alla magia del Natale in un tripudio di luci e bagliori dorati. Assieme al primo cittadino sono state numerose le autorità che hanno preso parte all’emozionante conto alla rovescia, la console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Ragini Gupta, il presidente onorario della Camera Buyer Italia Giuseppe Angiolini, il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, gli store manager delle boutique di via Tornabuoni che hanno realizzato il progetto di arredo con il coordinamento della Confcommercio fiorentina, rappresentata dal presidente Aldo Cursano e dal direttore Franco Marinoni.