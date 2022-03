Scandicci – Non ce l’ha fatta, Tommaso Dini, il commerciante di 51 anni che è stato accoltellato nella notte fra sabato e domenica a Scandicci, in piazza Piave, verso le 2 di notte. È spirato oggi, domenica, sembra in seguito a complicanze intervenute dopo il difficile intervento cui è stato sottoposto.

I carabinieri hanno arrestato un uomo,albanese, di 48 anni, socio di un’impresa edile col fratello. L’omicidio, secondo una prima pista, potrebbe essere dovuto a screzi fra i due, maturati in precedenza in ambito lavorativo.