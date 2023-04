Firenze – Acli Terra è un’Associazione Nazionale professionale agricola, senza fini di lucro, che fa parte del sistema Acli, e opera nel mondo rurale, in tutta Italia, a sostegno dello sviluppo delle persone e dei territori. Abbiamo intervistato il suo Presidente nazionale Nicola Tavoletta che nel corso della conversazione ha detto di essere “cittadino d’adozione dell’Argentario”, ed ha quindi conoscenza e perticolare interesse per le caratteristiche agricole della nostra Regione

“Acli terra Lab” due giorni di approfondimento di temi legati all’agricoltura in particolare, quali ?

“In questo mandato, iniziato un anno fa, ACLI TERRA LAB è la seconda tappa residenziale di approfondimento di ACLI TERRA Nazionale. Dopo l’incontro di settembre a Bologna ci siamo radunati nella Capitale a Casa ACLI per approfondire vivacemente temi tecnici e politici della politica agricola comune.

La nuova PAC e’ stata oggetto di una formazione tecnica svolta per gli operatori del Caa ACLI srl, poi ripresa nei termini sociali per formulare i profili della visione del mondo rurale della nostra Organizzazione. L’abbiamo delineata tendendo alla armonia come equilibrio e compromesso sociale. Ciò è stato oggetto di riflessione interna, di confronto istituzionale con numerosi parlamentari delle Commissioni specifiche, poi di ragionamento con altre Organizzazioni, Agci e Coldiretti, e infine di considerazione culturale con artisti di fama nazionale. Abbiamo trattato ogni tema della nuova PAC testimoniando esperienze ed articolando soluzioni, tecniche e sociali. Comunque un incontro autenticamente divertente, oltre che utile. Una importante sessione, poi,l’abbiamo dedicata alla rete d’impresa sul biologico, il progetto Bio&Lav. Tanti ospiti ci hanno onorato del loro contributo : il presidente della commissione agricoltura del Senato Luca De Carlo, i parlamentari Giovanna Miele, Stefano Vaccari, Giuseppe Castiglione e Silvio Lai. Persone di cultura : l’attrice e regista Karin Proia, i giornalisti Virginia Saba e Ferdinando Regis, lo scrittore e dirigente sportivo Mauro Grimaldi. Tra le organizzazioni amiche: Nicola Di Noia, Presidente del Caa Coldiretti, e Mauro Vagni, direttore di AGCI Agrital”.

Quali le iniziative e i progetti più rilevanti di cui si sta interessando Acli terra ?

“Nell’indice inseriamo al primo posto la Rete d’imprese sul biologico, che a maggio sarà pubblicamente presentata. Vi elenco alcune delle prossime iniziative : il 12 aprile un appuntamento nazionale online con il Premio Nobel per la Pace Riccardo Valentini, il 18 aprile a Benevento sulla nuova PAC, lo stesso il 19 a Brindisi e il 20 a Taranto. Il 27 aprile a Perugia sui temi dell’ambiente, il 29 aprile, a Tarquinia sul Gusto Italiano nel Mondo, il 10 maggio a Milano incontri istituzionali sulla filiera dell’olio nello stand Unapol a “TuttoFood”, il 20 maggio incontri di cultura rurale al Salone del Libro di Torino, il 25 maggio a Forlì una importante manifestazione sulla legalità e sul biologico e il 28 maggio nuovamente a Perugia con un grande incontro popolare di festa sui terreni gestiti dalle ACLI locali. Come vedete i temi d’azione sono numerosi così da affrontare il mondo rurale nella sua completezza. Tutti i giorni, però, ACLI TERRA svolge il suo impegno nella rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, sui temi che li coinvolgono, in primis il Welfare. Così come il Caa ACLI assiste quotidianamente le imprese agricole. Noi svolgiamo la nostra funzione associativa in tutta la filiera agroalimentare dai produttori ai trasformatori, compresa l’area commerciale o dei servizi. Sulla agricoltura 4.0, inoltre, svilupperemo soluzioni e formazione in quasi tutti gli incontri elencati”.

Varie iniziative di Acli Terra hanno interessato la Toscana?

“In questa fase solo una, abbiamo svolto una due giorni sull’acquacoltura e pesca ad Orbetello, incontrando le imprese e da lì svolgendo una azione di promozione dei settori. Torneremo presto, molto presto, sempre per parlare di pesca, già a giugno”.

In Toscana, quanto si lega lo sviluppo dell’agricoltura al turismo slow e alla rinascita dei piccoli centri di campagna ?

“Siete dei maestri, un modello internazionale, noi ora possiamo solo promuovere le vostre formidabili esperienze ed offerte per aiutarvi a portare sempre più persone dal resto del Mondo a conoscere, a “vivere” la Toscana. ACLI TERRA ha necessità di ritornare ad avere una forte struttura nella vostra regione. Negli ultimi anni è mancata. Io sono cittadino d’adozione dell’Argentario e della Laguna, quindi è mia intenzione quella di investire nello sviluppo della nostra Organizzazione professionale agricola sul territorio toscano. Siamo partiti in Toscana dall’acquacoltura, ma vorremmo contribuire all’ evoluzione dell’allevamento, considerandolo un eccellente comparto da tutelare e promuovere”.