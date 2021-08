Firenze – Acqua a rischio da domani, lunedì 9 agosto, fino a mercoledì 11 agosto. Per consentire i lavori di collegamento tra le nuove condotte (il tubone da 1.200 millimetri posato nei mesi scorsi tra piazza Libertà e Viale Matteotti) e la rete preesistente verranno eseguiti una serie di interventi che comporteranno abbassamenti di pressione, riduzioni del flusso dell’acqua soprattutto negli orari degli scavi e anche rubinetti a secco per tutta la giornata del 10 agosto. I lavori interesseranno in tutto 15 comuni nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, e circa 450.000 famiglie. Gli abbassamenti di pressione che potranno portare a mancanze d’acqua durante le ore di maggiore consumo, si verificheranno in particolare nelle abitazioni poste ai piani alti e/o prive di autoclave.

Questo l’impatto dei lavori nelle diverse zone di Firenze: Sodo: Acqua solo al piano stradale per tutta la giornata del 10 agosto. Rifredi, Novoli, Cascine: Forti abbassamenti di pressione e mancanze di acqua nelle ore di maggiore consumo del 10 agosto (6-8, 12.30-14, 19-21). Firenze centro: Abbassamenti di pressione e mancanze di acqua nelle ore di maggiore consumo del 10 agosto (6-8, 12.30-14, 19-21). Cure Alte, Careggi-Massoni, Serpiolle, Trespiano: Abbassamenti di pressione e mancanze di acqua nelle ore serali del 10 agosto. Stadio, Marignolle: Abbassamenti di pressione e mancanze di acqua nelle ore di punta del 10 agosto. Isolotto-Canova, Peretola, Ugnano: Abbassamenti di pressione nelle ore di punta del 10 agosto.

I lavori si concluderanno nelle prime ore della mattina del 11 agosto, ma il ritorno alla normalità avverrà solo nelle ore successive con gradualità. Potranno esserci temporanei intorbidamenti dell’acqua. Oltre al potenziamento di Mantignano, per ridurre i disagi della popolazione, saranno collocate autobotti sul territorio. Queste le postazioni: via delle Panche-Carlo del Greco, via R.Giuliani – via del Palazzaccio, parcheggio Mercato Ortofrutticolo viale Guidoni, via Circondaria- viale Corsica, piazza Leopoldo, piazza Baldinucci. Nelle stesse giornate è attivo H24 il numero verde 800314314. Inoltre Publiacqua garantirà, dalla propria pagina Facebook in quei giorni, un risposta alle segnalazioni dei cittadini dalle ore 21 alle 24 del 9 agosto, delle ore 6 alle ore 24 del 10 agosto e dalle 6 fino al ritorno alla normalità dell’ 11 agosto. Su tutto il territorio comunale infine nel periodo 9-11 agosto non si potrà utilizzare l’acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici. Chi lo farà incorrerà in una sanzione da 100 a 500 euro.