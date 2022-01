Calenzano – Un’acqua intessuta di luce, penne rosa e fuoco insieme al bianco, l’inconfondibile lungo collo elegante inarcato mentre le zampe ddei trampolieri giocano in angoli che diventano impossibili nelle acque della Piana fiorentina: ancora uno scatto per il riposo dei fenicotteri in una delle poche zone umide sottratte al cemento.

Foto: Luca Grillandini