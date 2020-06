AREZZO – Con la riapertura del centro benessere Corpo e Mente di via Tanucci 21, ad Arezzo, è stato deciso di prorogare fino al 31 luglio 2020 la mostra “Genesis”, personale di pittura di Alessandra Romani a cura di Marco Botti.

L’evento, promosso dall’associazione culturale AltreMenti in collaborazione con il ristorante agriturismo Badia Ficarolo, era stato sospeso dopo pochi giorni dall’apertura a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. I due mesi di durata della mostra verranno quindi recuperati, posticipando la sua chiusura alla fine di luglio.

“Genesis” aveva inaugurato con un clamoroso successo di pubblico la nuova stagione espositiva a “Corpo e Mente”. La scelta della prima protagonista del 2020 era caduta su un’artista aretina esordiente, la quale aveva colpito gli organizzatori per il suo linguaggio pittorico che, attraverso varie contaminazioni, si presentava già accattivante.

Alessandra Romani esprime le sue emozioni attraverso le grandi tele e tavole che utilizza come supporti. Nelle sue opere, eseguite con acrilici e tecniche miste, si nota l’amore per l’astrazione di Gerhard Richter, la pittura gestuale di Jackson Pollock, i colori eterei di Karen Hale e la versatilità di Pamela Kogen.

Partendo da queste influenze la pittrice va alla ricerca di uno stile personale in cui gli stati d’animo del momento determinano il processo creativo. L’idea di partenza raramente è rappresentata dal risultato finale, poiché l’opera si evolve in maniera imprevedibile e sorprendente per chi la osserva.

Da ricordare che in queste prime settimane di riapertura Corpo e Mente rispetterà il seguente orario ridotto, su appuntamento: lunedì 15/19,30, martedì 10/19, mercoledì 10/14, giovedì 15/19,30 e venerdì 10/19.