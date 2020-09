Firenze – Grave lutto per il calcio italiano. E’ deceduto a Firenze Fino Fini,92enne, personaggio che ha contribuito a scrivere la storia del nostro calcio.

E’ stato medico federale dal 1962 al 1982, anno in cui l’Italia conquistò in Spagna il titolo mondiale. Poi per una ventina di anni direttore del Centro tecnico federale di Coverciano rendendo, con alcune indovinate iniziative, l’impianto più grande, più funzionale, più accogliente.

Coverciano era la sua casa. Nel pensiero comune restava il medico del calcio, ma era sempre disponibile anche per dare un parere ad atleti di altre discipline che si presentavano a Coverciano per avere un suo parere su problemi fisici.

Infine il museo del calcio adiacente al “centro” di Coverciano. Fini lo ha ideato, realizzato, gestito facendone uno dei musei di calcio più importanti a livello internazionale(tanti anche gli stranieri tra i numerosi visitatori (contiene anche cimeli del calcio unici al mondo). Al cordoglio di tutti gli sportivi uniamo quelli del nostro giornale.