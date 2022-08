Firenze – Addio ad Alberto Orzan, uno dei protagonisti viola del primo scudetto, nel 1956 e capitano della vittoria nel ’60-’61 nella Coppa delle Coppe, un successo storico visto che è stato il primo ottenuto in una competizione europea da una formazione italiana. A 91 anni, originario del Friuli Venezia Giulia, Orzan si è spento nella propria casa a Firenze aveva scelto di vivere con la moglie Mariella e i tre figli. Con la Fiorentina ha vinto anche la Coppa Italia e ha disputato la finale di Coppa dei Campioni del 1957 persa al Bernabeu con il Real Madrid.

Anche il presidente della Regione Eugenio Giani ha voluto manifestare il cordoglio per la sua scomparsa, mandando un messaggio alla famiglia e ricordando le grandi doti dell’ex calciatore.

Orzan, ha sottolineato il presidente, sarà per sempre ricordato a Firenze come una delle pedine fondamentali di quella Fiorentina che non vinse soltanto lo scudetto, ma anche la Coppa delle Coppe nel 1961. Con lui, se ne va un altro pezzo della storia della Fiorentina, campione in campo e fuori.