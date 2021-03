Prato – Presto il consiglio comunale di Prato si troverà a dover discutere (e votare) un ordine del giorno in cui verranno poste nero su bianco le ragioni del no alla nuova pista parallela dell’aeroporto di Peretola. L’odg è stato sottoscritto da Pd, Lista civica, Demos e la Lista Lo Sport per Prato. “Ha fatto bene il segretario del Pd Enrico Letta – sostiene il capogruppo Pd Marco Sapia – ad aprire una nuova fase di discussione sulla questione e a indicare nel collegamento veloce tra i capoluoghi la soluzione per risolvere l’annosa diatriba tra i due aeroporti”.

I consiglieri chiedono dunque “una nuova stagione di infrastrutture che siano utili all’area metropolitana e alla Toscana, come il potenziamento delle tratte ferroviarie per Firenze e un collegamento veloce con l’aeroporto di Pisa. Si deve aprire un tavolo di discussione con la Regione in modo da potere ragionare sui fondi a suo tempo stanziati per la realizzazione della pista e quelli del Recovery Plan, affinché venga prevista la realizzazione di una metropolitana leggera che colleghi Pisa e Firenze in 25 minuti, e siamo certi che tale collegamento possa coinvolgere Prato con il progetto della nuova Tranvia Prato-Firenze”.