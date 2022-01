Firenze – Accorciamento della nuova pista dell’aeroporto di Peretola, il tema si affaccia in consiglio comunale, a Firenze, grazie a una domanda di attualità rivolta all’assessore Stefano Giorgetti dal consigliere Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) a cui l’assessore ai trasporti risponde che “ad oggi il Comune di Firenze non ha avuto un confronto formale con Regione o Toscana Aeroporti e non ha avuto comunicazioni formali relative all’avvio di un eventuale nuovo procedimento per la riqualificazione del nuovo aeroporto. Il Comune è favorevole alla realizzazione della nuova pista, in riferimento al dimensionamento credo che ci dovranno essere sviluppi e verifiche tecniche rispetto ad una eventuale proposta”. Inoltre, l’assessore richiama il fatto che la giunta ha “un piano urbano della mobilità sostenibile che comprende Pisa, Livorno e Lucca oltre che Firenze, all’interno del quale c’è un capitolo relativo all’aeroporto in cui si specifica che c’è un sostegno condiviso ai progetti di sviluppo dei due scali di Firenze e Pisa in una visione integrata e complementare”.