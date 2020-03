Firenze – Luci speciali su luoghi nevralgici della città, con i colori della bandiera italiana e dell’arcobaleno, mentre suona l’inno di Mameli. E un aperitivo “virtuale”, rigorosamente da casa o dal proprio balcone, #distantimauniti grazie alla radio. Sono le iniziative organizzate dal Comune, in collaborazione con Radio RDF 102.7, Lady Radio e Radio Mitology, venerdì 20 e sabato 21 marzo, per far sentire i cittadini meno soli durante l’emergenza Coronavirus. Le illuminazioni speciali sono a cura di SILFI spa.

Venerdì 20 Marzo alle ore 21 un grande tricolore di luci si potrà ammirare sull’abbazia di San Miniato al Monte, fino al giorno 22 marzo, sulla scuola Marescialli e Brigadieri e sullo stadio Franchi, fino alla fine dell’emergenza. Stesso giorno, stessa ora ma un’illuminazione con i colori dell’arcobaleno per le sei antiche porte della città – Porta San Niccolò, Porta alla Croce di piazza Beccaria, Porta San Gallo, Porta al Prato, Porta San Frediano e Porta Romana – fino alla fine dell’emergenza, in onore del leit motiv lanciato dai bambini di tutto il paese con il motto-hashtag #andràtuttobene. Al momento dell’illuminazione verrà intonato l’inno d’Italia, che verrà trasmesso sulle frequenze di Radio RDF 102.7, Lady Radio e Radio Mitology. In diretta interverrà il sindaco Nardella.

Nella giornata di sabato 21 marzo appuntamento dalle 18,30 alle 20,30 su Radio RDF 102.7, Lady Radio e Radio Mitology per un “Aperitivo a casa o dal Balcone”: in diretta uno speciale djset a cura di Enrico Tagliaferri con tanti ospiti d’eccezione, uno per tutti Carlo Conti. Anche in quest’occasione il sindaco, contattato telefonicamente, saluterà i cittadini. Attraverso le proprie piattaforme social, utilizzando come hashtag #distantimauniti #firenze, e taggando gli account del Comune e delle radio, ciascuno potrà partecipare e condividere il suo aperitivo da casa.