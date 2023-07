Firenze – Roberto De Blasi Capogruppo M5S, mette di nuovo sul tavolo, con una nota, la questione dei B&B in centro, sull’onda della grande impressione che suscitò, qualche tempo fa, l’annunciato stop all’apertura di nuovi affitti brevi turistici nell’area Unesco, lanciato dal sindaco Dario Nardella. Ebbene, dice il consigliere comunale del gruppo M5S, ” i numeri delle nuove iscrizioni sono impressionanti: quasi 60 nuovi alloggi B&B al giorno, da quando, il 01 di Giugno, il Sindaco Nardella promuoveva il blocco degli affitti brevi in area Unesco”.

Un effetto senz’altro atteso, che tuttavia potrebbe risultare molto pesante per la città. “Sono 3200 i nuovi alloggi iscritti dal 01 di Giugno sul portale di Firenze e destinati agli affitti brevi – continua De Blasi – così si intende promuovere il reintegro dei residenti in centro? “.

Di questo passo, continua il pentastellato, “quando in autunno il Consiglio comunale voterà il provvedimento tanto acclamato dal Sindaco, sarà troppo tardi, in area Unesco non ci saranno più appartamenti da destinare alla residenza perché il trend è assolutamente incontrollato. A oggi e solo a oggi -conclude De Blasi- sono 12800 gli appartamenti nella nostra città iscritti al portale degli affitti brevi, quando a fine maggio erano 9600. Così il Sindaco Nardella avrà completato lo spopolamento del contro storico dai residenti senza possibilità di rimedio per il prossimo futuro”.