Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze si unisce agli appelli della Commissione permanente “Pari opportunità” del Consiglio Nazionale e della rete Cpo degli Ordini forense italiani, esprimendo profonda preoccupazione per le notizie provenienti dall’Afghanistan. “In questi giorni migliaia di uomini, donne e bambini rischiano la vita semplicemente per avere creduto nei valori della democrazia, della libertà di esprimersi e di studiare. Non possiamo abbandonarli! Esiste un concreto rischio di un ritorno ad un sistema che annienta il riconoscimento dei diritti umani, in particolare quello della partecipazione alla società civile e politica da parte delle donne, nonché delle minoranze etniche, religiose e sessuali.Il nostro Comitato chiede al Governo italiano di: esortare tutte le parti in conflitto e la comunità internazionale per porre fine alla violenza, proteggere l’accesso umanitario e rispettare il diritto umano internazionale; assicurare rapidamente l’apertura di corridoi umanitari verso il nostro Paese per chiunque si trovi in condizione di vulnerabilità, garantendo loro sicurezza ed incolumità sul suolo italiano”.