Firenze – Lo hanno colto con le mani nel sacco e nonostante abbia provato a scappare, gli agenti della polizia municipale lo hanno inseguito fra i banchi e denunciato, recuperando il maltolto.

E’ successo ieri mattina in piazza del Mercato Centrale. Alcuni agenti del reparto Q1 Zona Centrale hanno visto una persona con un paio di tronchesi intenta a rompere la catena di sicurezza di due biciclette legate insieme ad una rastrelliera. Alla vista del personale in divisa si è dato alla fuga e dopo un inseguimento a piedi tra i banchi del Mercato di San Lorenzo tra i turisti il ladro è stato fermato in Via Sant’Antonino.

Trovato in possesso di strumenti atti a forzare lucchetti e di un’altra catena rotta, gli è stata sequestrata anche una terza bicicletta con cui aveva raggiunto Piazza del Mercato.

Nel pomeriggio i proprietari delle biciclette hanno fatto denuncia di furto e il ladro, un cittadino italiano di 50 anni con numerosi precedenti specifici, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato e ricettazione.