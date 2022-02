Firenze – Analisi e monitoraggio del livello di digitalizzazione del servizio sanitario regionale, diffusione territoriale della telemedicina, anche il relazione alle previsioni del Pnrr; analisi e monitoraggio dei fabbisogni presenti e futuri del personale del servizio sanitario regionale; analisi e monitoraggio delle attività dei consultori in particolare sulle interruzioni volontarie di gravidanza farmacologiche. Sono queste le attività ulteriori che dovrà svolgere l’Agenzia regionale di Sanità (Ars) quest’anno. Il Consiglio regionale ha infatti approvato una proposta di risoluzione, che fornisce indicazioni per l’approvazione di specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività dell’Ars per l’anno 2022.

Come ha spiegato il presidente della commissione Sanità Enrico Sostegni (Pd), illustrando l’atto all’aula, l’Ars offre supporto e consulenza scientifica sia alla Giunta che al Consiglio regionale. La Giunta ogni anno, dopo aver recepito le indicazioni del Consiglio, stabilisce gli indirizzi per il programma di attività dell’Agenzia. E il Consiglio, con questa proposta di risoluzione, ha voluto indicare alcuni temi su cui concentrarsi, alla luce dei nuovi bisogni della sanità.

Diego Petrucci (FdI) ha chiesto di rinviare l’atto, perché a suo parere “servirebbe un dibattito più approfondito e sono stati elencati solo alcuni degli argomenti emersi in Commissione”. “La sanità ha bisogno di riforme – ha detto ancora – e le indicazioni di quest’atto dovrebbero essere comprese nell’ambito della discussione sugli Stati generale della salute”. Richiesta di rinvio non accolta perché, ha spiegato Sostegni, “l’Agenzia ha bisogno di proseguire con la sua attività. Ma possiamo integrare le indicazioni date ora con altre in futuro”.

La proposta di risoluzione è stata approvata con voto favorevole a maggioranza, con l’astensione di cinque consiglieri.