Firenze – In sintesi, il risultato del tavolo odierno che ha riunito governo, sindacati, sindaci e Regione Toscana, oltre all’Ad della GKN Andrea Ghezzi in rappresentanza dell’azienda (a conclusione, è intervenuto l’avvocato Francesco Rotondi) sebbene da remoto e non in presenza, è il seguente: l’azienda ha disconosciuto la natura istituzionale del tavolo, ha chiesto un incontro per domani ai sindacati per discutere dell’avvio dei licenziamenti, e soprattutto ha messo in chiaro che non recederà dagli stessi. Tavolo finito e da aggiornare, i sindacati dicono no all’ “incontricchio” di domani, (di tavoli c’è ne è uno solo, dice Paola Galgani Cgil), la GKN tira dritto. Come se niente fosse.

Ed ecco la cronaca dell’incontro.

Mentre su, al tavolo della Prefettura, si stanno confrontando anche con toni accesi i protagonisti politici, istituzionali ed economici dell’affaire GKN che sta producendo un’onda di licenziamenti che travolgerà almeno 500 famiglie fra lavoratori diretti e indotto, in strada almeno un centinaio fra operai e chi porta solidarietà sta raccontando, con slogan e tamburi, ciò che significa questo schiaffo sonoro in faccia alla Toscana e al lavoro.

Al tavolo esplorativo che si sta tenendo in questo momento, presieduto dalla vice ministra Alessandra Todde, partecipano oltre al lMinistero del Lavoro, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco del comune di Firenze, Dario Nardella e quello del comune di Campi Bisenzio Emiliano Fossi con le loro rappresentanze. Inoltre, Confindustria Firenze e GKN Driveline Firenze S.p.A. (l’azienda è in videoconferenza). Naturalmente, al tavolo ci sono le parti sindacali.

“Nessuno sta considerando la possibilità di ristrutturazione industriale che ipotizzi o il ritiro della procedura di licenziamento o l’avvio di un percorso condiviso con i sindacati e il Mise per trovare le migliori soluzioni – dice la vice ministra Todde- L’azienda fa parte di un Gruppo multinazionale e l’analisi fatta su un unico stabilimento non regge, perché serve un’analisi più generale. L’azienda deve considerare che questo non è un periodo normale, stiamo uscendo dalla pandemia. Auspico si torni a un percorso condiviso. Con le scelte unilaterali non si affronta nulla”.

“Quello dell’azienda è stato un comportamento che trovo assolutamente scorretto. Chiudere uno stabilimento di punto in bianco con una mail dà l’idea di guardare solo a logiche di profitto senza rispettare la dignità dei lavoratori e il rispetto delle relazioni industriali e della contrattazione italiana”, ha dichiarato la ViceMinistra Todde al tavolo GKN secondo quanto si apprende.

Intanto, in strada, la consapevolezza degli operai sale. A dar man forte, anche gli operai di Pomigliano e Melfi, che sono legati alla GKN dai rapporti economici fra Fiat e il fondo proprietario di GKN Melrose Industries. Ed è proprio, come dice Mimmo, di Pomigliano, la questione dell’unità e l’allargamento del fronte della mobilitazione a fare la differenza.

“Noi sappiamo cosa significa un semiasse, un bullone e ci piange il cuore vederlo lì abbandonato perché sappiamo cosa significa e quanto costa di lavoro e fatica – dice Domenico, di Melfi – Mentre ora i capitalisti non toccano più fisicamente neanche la carta di credito. Il problema della GKN è legato alla Fiat Stellantis. Dobbiamo aprire un fronte comune perché è comune il fronte dello sfruttamento contro gli operai”.

Al tavolo, sopra le teste degli operai, dei tamburi e dei cori, si sta attendendo l’ultimo intervento, quello dell’azienda in videoconferenza.

Intanto, nell’interlocuzione con l’ad dell’azienda GKN, Andrea Ghezzi, il presidente toscano ha sottolineato:”Ritrovarsi senza lavoro da un giorno all’altro – ha detto Giani – e scoprirlo attraverso una mail, significa saltare a piè pari i diritti e la dignità dei lavoratori, senza nemmeno prospettare l’attivazione di un iter di ammortizzatori sociali. Questa procedura nega la dignità del lavoro”.

“A Melrose Industries chiedo – ha aggiunto Giani – di metterci la faccia assumendosi le proprie responsabilità perché, e lo dico con chiarezza, noi in Toscana questi comportamenti non li accettiamo e lo diremo al mondo quanto sta accadendo qui: una mercificazione dell’attività produttiva”.

Mentre s’aspetta, le storie volano. Quella di Davide, giovane padre di due bimbe, lasciato a casa con un mutuo di mille euro al mese, per fortuna la moglie lavora, ma non in una situazione rosea. Oppure ci sono tutte quelle famiglie in cui padre e madre lavorano alla GKN, mutui, figli piccoli, affitto da pagare. Il punto? “L’obiettivo è il rientro dei licenziamenti”.

Interviene la GKN e la doccia gelata arriva: tavolo aggiornato, il governo lo riconvoca a data da destinarsi (presto), i sindacati disertano la richiesta dell’azienda di vedersi domani in un albergo per procedere sui licenziamenti proposta dall’avvocato Rotondi. Battibecco feroce fra i rappresentanti dell’azienda e la vice ministra Todde, che dice, di fronte al l’atteggiamento definito irrispettoso dell’azienda:“ Non mi è mai capitato di confrontarmi con l’avvocato dell’azienda e non con il management. Dire che quello di oggi non è un tavolo ufficiale è una gravissima mancanza di rispetto. Questo è un tavolo istituzionale e voi non potete permettervi di comportarvi così di fronte al governo, alla regione, alla città, ai sindacati e alle organizzazioni sindacali. Questa non è una crisi industriale, e l’azienda lo sa, ma una vertenza in cui si sta parlando di problemi legati a tematiche finanziarie. Porteremo avanti tutte le iniziative opportune, perché quello di oggi da parte vostra non è un atteggiamento corretto. Prendo atto del vostro comportamento irrispettoso, vi era stato chiesto di presentarvi in presenza e avete detto no. State chiudendo uno stabilimento perché avete problemi dal punto di vista finanziario, lo Stato tratta con chi ha potere di trattare”.

Fuori, agli operai che aspettano si rivolgono i rappresentanti delle Rsu. “Hanno detto che la chiusura è irreversibile – dice il rappresentante della fabbrica, dopo che i sindacati sottolineano che l’unico tavolo che riconoscono è quello aperto dal Mise – ma noi appena sarà possibile la faremo ripartire”.

” Il punto era uno, ritirare i licenziamenti, ma i rappresntanti dell’azienda, chiamati dal governo italiano, non sono venuti in presenza. Anzi hanno chiesto di incontrarci in un albergo sulla procedura di licenziamento. Abbiamo detto no. Il tavolo verrà riconvocato dal governo, chiedendo che ci sia l’azienda, non l’avvocato, in presenza”.

La vice ministra Alessandra Todde intanto, a seguito della conclusione dell’incontro, si reca a visitare l’azienda a Campi, al termine della quale e dopo aver parlato con gli operai trovando la fabbrica perfettamente in funzione, esce fra un lungo applauso.