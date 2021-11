Siena – Un approfondimento sulle norme introdotte con il decreto Semplificazioni – Bis (DL 77/2021) ed in particolare su quanto previsto in materia di subappalto e di modifiche alle procedure di aggiudicazione degli appalti. E’ quanto in programma per mercoledì 17 novembre (inizio ore 10) con un webinar organizzato da Ance Siena. Durante l’evento, che vedrà come principale relatore l’avvocato Urbani di ANCE, verranno date anche indicazioni relative alle semplificazioni in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC.

In un momento di forte rilancio dell’attività edile grazie soprattutto agli effetti dei bonus casa – sui quali però, oltre ad un limite temporale ancora in fase di definizione, grava il rischio di un’attenuazione a causa delle difficoltà legate al reperimento di materiali e manodopera e alla complessità delle procedure di fruizione – ANCE Siena intende fornire a tutti i soggetti interessati una panoramica approfondita sulle regole che riguarderanno nei prossimi mesi le attività di costruzione legate alla parte pubblica.

“Continua forte il nostro sostegno al sistema delle imprese nella provincia di Siena. Il tema del subappalto è importante e si innesta nel delicato meccanismo del funzionamento degli appalti pubblici” spiega il presidente Giannetto Marchettini.

L’occasione offerta dai fondi europei del PNRR è forse irripetibile ma le difficoltà di un loro pieno utilizzo legate in particolare alla disponibilità di progetti cantierabili e alle carenze di organico degli enti locali che devono realizzarli, sono altrettanto evidenti. Conoscere le modalità con le quali il Governo ha inteso attenuare questi rischi e rendere tutti gli attori consapevoli delle nuove possibilità, è l’obiettivo del webinar libero e gratuito rivolto a imprese, professionisti, enti locali e stazioni appaltanti del territorio.

Registrandosi su https://forms.gle/DLoPNZEYK83dTP5dA si riceverà il link per partecipare alla riunione.