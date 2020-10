Firenze – L’episodio è accaduto ieri, in via de’ Calzaiuoli: un uomo senza mascherina ha aggredito gli agenti di Polizia Municipale che lo avevano fermato perché stava passeggiando insieme a una donna, entrambi senza mascherina. L’uomo ha cominciato a polemizzare e successivamente a dare in escandescenze sostenendo di avere il diritto a stare senza mascherina. La pattuglia ha chiesto rinforzi, ma l’uomo è passato dalle parole ai fatti aggredendo fisicamente gli agenti tanto che sono andati al Pronto Soccorso in tre. L’uomo è stato arrestato per violenza resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Oggi l’arresto è stato convalidato.

Immediata e trasversale la solidarietà delle forze politiche comunali. “La mia solidarietà al Commissario e ai due agenti della Polizia Municipale, che ieri sono stati aggrediti da un uomo che si rifiutava di indossare la mascherina, nonostante l’invito rivoltogli dagli agenti in servizio – ha dichiarato il consigliere della Lega Antonio Montelatici – la mia solidarietà, inoltre, all’intero Corpo della Polizia Municipale, una grande famiglia a servizio di questa Città, la cui serenità è stata turbata da un atto vile che condanno senza se e senza ma”.

“Piena solidarietà agli agenti della Polizia Municipale aggrediti ieri a nome di tutto il gruppo Pd di Palazzo Vecchio. A loro e a tutto il corpo va un grande grazie per l’impegno che ogni giorno mettono in campo a tutela di tutti noi. Rispettare le regole è un dovere di tutti e chi le fa rispettare va difeso, è grave che invece sia stato oggetto di violenza. L’auspicio è che gli agenti si rimettano presto e tornino a svolgere il loro prezioso servizio. Fatti come quello di ieri non devono accadere”. Così Nicola Armentano, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio.

“Esprimo la mia solidarietà al commissario e agli agenti della Polizia Municipale rimasti feriti ieri, aggrediti da un uomo, di origine extracomunitaria, che si era rifiutato di indossare la mascherina come previsto dalla legge. Un fatto grave che non deve ripetersi. Ci auguriamo che il pronto arresto dell’uomo serva da monito”, h dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi.

“Assurdo e inaccettabile – condannano i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – il gesto di aggressione a delle persone che svolgono il loro lavoro per tutelare la salute di tutta la cittadinanza e di chi vive il nostro territorio. La situazione pandemica non è semplice e crea situazioni di costante tensione. Accade nei locali e nelle strade. Non è raro registrare momenti di nervosismo. Questo richiede un’azione di grande consapevolezza da parte di politica e istituzioni, ma anche comprensione da parte delle persone. L’aggressione a persone della Polizia Municipale, la cui colpa è stata semplicemente invitare a indossare la mascherina, come da obblighi di legge, è un episodio grave, da non sottovalutare. Per questo – concludono Palagi e Bundu – ci uniamo alle parole di solidarietà che giungono in queste ore dalle forze consiliari”.

“Solidarietà e vicinanza al commissario e agli agenti della Polizia Municipale feriti ieri da un uomo che li ha aggrediti perché non voleva indossare la mascherina. Il lavoro di controllo del territorio svolto dalla nostra Polizia Municipale è prezioso ed è compito di tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale sostenerlo” è la dichiarazione del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai.