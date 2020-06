Firenze – Protagonista e interprete della storia e del pensiero occidentali del secondo ‘900, di cui ha vissuto in prima persona i grandi sconvolgimenti ideologici e sociali, Agnes Heller è una figura rilevante nella filosofia internazionale, capace di esercitare un’influenza notevole sulla generazione di giovani intellettuali degli anni ’70 e ’80, con la sua Teoria dei bisogni e Teoria dei sentimenti.

A un anno dalla morte avvenuta a 90 anni mentre nuotava nel lago Balaton, una delle attività che le davano piacere, come camminare in montagna, visitare musei, stare con gli amici, la rivista Testimonianze ha dedicato alla pensatrice ungherese un doppio volume uscito nei giorni scorsi.

Con l’introduzione di Severino Saccardi, direttore della rivista fondata da padre Ernesto Balducci, il volume presenta una serie di saggi per ricostruirne la figura e il pensiero, nell’omaggio a una grande studiosa che ha riflettuto sullo spirito del tempo e sui dilemmi insolubili della sua complessità.

Il volume di Testimonianze dedicato alla pensatrice e “cittadina europea” Ágnes Heller sarà presentato in videoconferenza lunedì 29 giugno 2020 alle ore 18. Insieme con Saccardi e il coordinatore Piero Meucci, direttore di Stamptoscana, partecipano alcuni degli autori dei saggi pubblicati: Francesco Comina, giornalista e scrittore, Vittoria Franco, filosofa e scrittrice, Stefano Zani, insegnante di Filosofia e Storia) e Agi Berta, giornalista e scrittrice ungherese che con la Heller ha condiviso l’opposizione al governo autoritario di Viktor Orban.

Dalla Croazia interverrà anche la figlia della filosofa Zsuzsa Hermann, che alla madre ha dedicato un ricordo di incomprensione e riconciliazione che si conclude così: “C’era un’altra cosa che ci univa: l’amore per l’acqua e per il nuoto. Spesso nuotavamo insieme nel Balaton, nel lago di Velence e l’estate passata nel mare Adriatico. Solo durante la sua ultima, fatale nuotata non potei starle accanto. Né io, né nessun altro”.

Ci si può collegare alla video conferenza sul sito: www.testimonianzeonline.com o su facebook: facebook.com/testimonianze o sul canale Youtube; Rivista Testimonianze.

Il coordinamento tecnico è di Cesare Martignon.