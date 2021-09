Firenze – Agricoltura, arriva il G20 e Firenze si trasforma: mostre, musei aperti in via straordinaria, convegni con i massimi esperti di economia e scienze agrarie, ma anche mercati in piazza, collocazione di nuovi apiari, le nuove iniziative ‘dona un albero da frutto’ e ‘adotta un’oliveta’, il lancio del progetto di un orto in ogni scuola e quello di un nuovo percorso che colleghi museo e Villa Bardini col Forte di Belvedere. Con allestimento ‘verde’ a sorpresa in piazza Duomo. Sono queste alcune delle iniziative che animeranno Firenze fino al 19 settembre, in occasione del G20 dell’agricoltura che si svolgerà il 17 e 18 settembre prossimi. Firenze si trasforma in una sorta di laboratorio, da cui potrebbero emergere proposte nuove, forti e decisive per temi delicati che riguardano il futuro del pianeta.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il sindaco Dario Nardella – che questo importante summit internazionale abbia sede a Firenze, a Palazzo Vecchio, e ci auguriamo che possano emergere proposte forti e decisive per temi delicati che ci riguardano da vicino: è questo il tempo per iniziative contro la desertificazione e i cambiamenti climatici, per la lotta allo spreco di risorse e per l’educazione alimentare. Firenze sarà nei prossimi giorni la capitale mondiale dell’agricoltura e siamo certi che in città sarà scritta una nuova pagina verde”.

Il sindaco fiorentino Nardella ha presentato il programma delle iniziative collaterali per il G20 insieme al presidente della Regione Eugenio Giani alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi, degli assessori comunali all’ambiente Cecilia Del Re, all’educazione Sara Funaro, allo sviluppo economico Federico Gianassi, alla cultura Tommaso Sacchi, del presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, del presidente dell’Accademia dei Georgofili Massimo Vincenzi.