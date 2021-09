Pisa – E’ stato conferito ai professori Salvatore Settis e Manuela Roncella il “Campano d’oro” edizione 2020 e 2021. Il premio, istituito nel 1971 dall’Associazione dei Laureati dell’Ateneo Pisano (Alap), ha il significato di un tributo e riconoscimento per gli ex allievi dell’Ateneo pisano che si sono distinti nel campo della cultura, della scienza, dell’industria e delle professioni. La cerimonia di conferimento si è tenuta ieri pomeriggio, 16 settembre, nel Palazzo della Sapienza a Pisa.



Dopo i saluti saluti del Magnifico Rettore Paolo Maria Mancarella e del sindaco Michele Conti, hanno fatto seguito le Laudatio della Prof.ssa Lucia Tongiorgi Tomasi, ordinaria di Storia dell’Arte Moderna, e Accademica dei Lincei, per il professor Settis e dal Professor Francesco Porcelli, chirurgo generale, per la Professoressa Roncella. Il presidente dell’Alap, Paolo Ghezzi, ha dato lettura delle Motivazioni del conferimento e consegnato i “Campano d’Oro” per poi lasciare la parola ai due premiati.

Grande emozione ed un plauso generale hanno suscitato gli interventi dei premiati, in particolare quello di una commossa Manuela Roncella che ha dedicato il premio a suo padre, maestro di vita, che ha ispirato e significato con i suoi valori tutta la sua straordinaria carriera di medico chirurgo, tanto da ottenere i più alti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Sotto la sua direzione il Centro senologico dell’Aoup quest’anno ha ottenuto la certificazione europea “Breast Center Certification-Italcert”.