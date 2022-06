Firenze – Lunedì prossimo 27 giugno, organizzato dall’Associazione Italiana Biblioteche e da Bibelot, si terrà un incontro pubblico in piazza dei Ciompi, nella sala dell’Arci, che metterà sul tavolo la questione delle biblioteche toscane, ritenute dall’Aib caso emblematico di rilevanza nazionale, su cui aprire un dibattito e cercare di concretizzare proposte. Il titolo dell’incontro è Cosa succede alle biblioteche? Quali visioni per il futuro Quali strategie. L’incontro si terrà a partire dalle 17.30. L’evento sarà trasmesso anche in diretta sul canale YouTube di Associazione Italiana Biblioteche. Intanto, si profila all’orizzonte lo sciopero delle biblioteche e Archivio storico.