Firenze – In tempi forieri di incertezza, si colloca l’iniziativa organizzata dall‘Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane dal titolo “Il futuro dell’Europa”, presieduta da Valdo Spini (presidente dell’Aici) che si terrà martedì 13 settembre 2022, ore 16.30, presso l’Istituto Luigi Sturzo, via delle Coppelle (Palazzo Baldassini) a Roma.

Si tratta di una Tavola rotonda che vede gli interventi introduttivi del presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato insieme all’ex ministro, deputata all’Assemblée Nationale e al parlamento europeo Elisabeth Guigou, e i contributi di Nicola Antonetti (Presidente Istituto Sturzo), Giuseppe Benedetto (Presidente Fondazione Einaudi), Marco Buti (Capo di gabinetto del Commissario europeo Paolo Gentiloni), Franco Ippolito (Presidente Fondazione Basso), Silvio Pons (Presidente Fondazione Gramsci).

“L’Unione Europea è di fronte a una prova ancora più dura e difficile di quella che ha dovuto affrontare con lo scoppio della pandemia del Covid 19 – afferma Valdo Spini. – L’Europa ha espresso la sua solidarietà all’Ucraina attaccata dalla Russia imponendo a questa delle sanzioni. La Russia risponde con contromisure di restrizioni sulle forniture energetiche. L’Unione Europea deve essere capace di una risposta di unità e di coesione. È in gioco una ripresa economica attaccata da un’inflazione da costi, che se non governata può provocare recessione. Le fondazioni culturali italiane con questa iniziativa vogliono concorrere a dare alle nostre cittadine e ai nostri cittadini la percezione dell’importanza del contesto europeo in cui siamo chiamati a operare”.