Firenze – Airbnb si prepara: secondo le sue previsioni, quando il mondo uscirà dalla pandemia, serviranno milioni di nuovi host, vale a dire milioni di nuovi titolari di ‘bed and breakfast’, o alloggi, per soddisfare il boom della domanda di viaggi e turismo. A dirlo alla Cnbc Brian Chesky, il ceo di Airbnb, la più grande e nota piattaforma online del mondo, la cui mission è quella di prenotare un alloggio e affittare una casa durante un viaggio all’estero. “Per soddisfare la domanda dei prossimi anni, avremo bisogno di milioni di host in più”, ha detto Chesky. “Penso che probabilmente avremo un grosso problema ha detto alla Cnbc – perchè mi aspetto che avremo più richieste di quanti alloggi attualmente disponiamo. Prevedo l’arrivo di un formidabile rimbalzo dei viaggi. Qualcosa di mai visto prima”. Airbnb ad ora conta 4 milioni di host e alla fine del 2020 erano 5,6 milioni. Una previsione che riguarda, fra le altre e in particolare, le città d’arte, il cui patrimonio abitativo, com’è noto, è stato messo a dura prova dalla pratica degli affitti turistici brevi.