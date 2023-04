Firenze – Riprendono i lavori per l’abbattimento dei pini della aiuola spartitraffico di viale Redi. Raccolta firme, poteste dei residenti, video (sette) in cui si sottolinea che per fare scorrere regolarmente le acque meteoriche nei tombini basterebbe pulirli, i tombini, altro che impaccio dato dagli aghi di pino; tutto ciò è inutile, visto la notizia che giunge, nella notte del 1 maggio. I dipendenti delle ditte appaltatrici lavoreranno dalla mezzanotte alle 5,30 del mattino, per dare un buon colpo ai sopravvisuti, pini e siepi. Proprio nella notte del 1 Maggio, Festa del Lavoro. Abbiamo raggiunto il professor Mario Bencivenni, esperto di giardini antichi e verde urbano, di Italia Nostra, da subito contrario all’abbattimento dei pini di viale Redi.

Professor Bencivenni, cosa sta accadendo in viale Redi?

“Parafrasando Tacito possiamo dire “Stanno facendo un deserto e la chiamano riqualificazione”. Questo è in sintesi cosa si sta facendo a Firenze alle alberature ornamentali nei parchi e nei giardini pubblici, nelle alberate stradali. Invece di mantenere e arricchire, si sta sistematicamente distruggendo quello che non è semplice “arredo urbano” ma un bene comune fondamentale e decisivo per la qualità della vita degli abitanti della città dell’età industriale e post industriale. Il caso di viale Redi è esemplare in questa direzione: un progetto costoso di “new look” basato su una relazione che di tecnico ha solo il titolo, ma poi si fonda su un quadro conoscitivo non rispondente al vero e su affermazioni apodittiche prive di documentazione e imposto dalla Giunta senza informazione e coinvolgimento dei cittadini, ha iniziato la cancellazione di un’aiuola spartitraffico realizzata circa 60 anni con un bellissimo filare di Pini domestici intervallati da una bella siepe di pitosforo (Pitosporum tobira; particolarmente adatta al nostro clima mediterraneo perché sopporta senza problemi il caldo estivo, il freddo invernale, richiede cure colturali essenziali ed è naturalmente resistente agli attacchi parassitari)”.

Cosa succederà se le piante verranno abbattute?

“Verrà semplicemente meno, senza considerare l’aspetto estetico, la galleria verde che garantiva la mitigazione del calore, inquinamento ecc. ai residenti e alla popolazione cittadina dell’area. Benefici che per essere ripristinati, dovranno atendere una ventina d’anni. Però mi lasci dire che la cosa incredibile è che tutto questo è motivato non dal rischio di cedimento e dalla pericolosità degli alberi, o dalla senescenza delle siepi, ma da un presunto problema di deflusso delle acque meteoriche, cioè un problema di tombini che prima che essere rifatti dovrebbero essere periodicamente ripuliti e mantenuti da chi oggi ha in appalto il suo “globale service”. Nonostante si sia documentato in ben 7 video, pubblicati e diffusi prima e durante l’avvio dei lavori, le carenze del progetto e le sue conseguenze devastanti sotto il profilo estetico e quello ancor più rilevante ecologico e per la salute degli abitanti’ si continua a distruggere l’effetto galleria verde che il viale garantiva e che per essere riprodotta saranno necessari almeno 20 anni. Per tutti questi motivi lanciamo un ultimo S.O.S perché questo progetto sia fermato a quanto è già stato realizzato e che si indirizzino le risorse per conservare e incrementare la sistemazione originaria e ancora esistente”.

il video su youtube al link: https://youtube.com/watch?v=LLdVcyCLBCg&feature=share

Foto: i lavori di abbattimento dell’agosto scorso, sempre notturni