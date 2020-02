Lourdes di Thierry Demaizière e Alban Teurlai, 95′

La roccia della Grotta di Lourdes è accarezzata da decine di milioni di persone, che hanno lasciato lì l’impronta dei loro sogni, aspettative e speranze. I due registi osservano con sguardo laico l’umanità di chi soffre e spera, ma anche di chi assiste. “Lourdes è quel luogo dove si possono mettere da parte le proprie convinzioni private per individuare un ‘qualcosa’ di straordinario. È questo ‘qualcosa’ che ci incuriosiva, avevamo l’intuizione che Lourdes dovesse essere un crogiolo di umanità dove accadeva ‘qualcosa’ di eccezionale sulla condizione umana, ‘qualcosa’ che superava la fede e che ci portava a interrogarci sul nostro rapporto con la sofferenza e la morte”.

Alla mia piccola Sama di Waad Al-Khateab e Edward Watts, 100′

Waad è una studentessa universitaria quando, nel 2011, sull’onda delle primavere arabe, la gioventù di Aleppo insorge contro la dittatura di Bashar al-Assas. La repressione del regime è spietata e dà luogo alla più sanguinosa guerra civile del nostro presente. Molti fuggono, ma Waad resta per curare i feriti, a fianco dell’amico Hamza che diventa nel frattempo suo marito e anche l’ultimo medico rimasto. Il documentario è la videolettera che Waad scrive alla loro bambina, nata sotto i missili russi, per spiegarle perché sono rimasti ad Aleppo a rischio della vita.

Jojo Rabbit di Taika Waititi, 108′

Jojo ha dieci anni e un amico immaginario molto dispotico: Adolf Hitler. Nazista fanatico nonostante il padre al fronte e la madre a casa a fare il possibile contro il regime, Jojo entra nella gioventù hitleriana. Ma tra un’esercitazione e l’altra, scopre che la madre nasconde in casa Elsa, una ragazzina ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il fidanzato partigiano. Nemici dichiarati, Elsa e Jojo sono costretti a convivere, lei per restare in vita, lui per proteggere la madre. Ma il condizionamento del ragazzo svanirà progressivamente grazie a un’amicizia più forte dell’odio.

In lingua originale inglese e sottotitoli italiani: venerdì 21 alle 19.00 e mercoledì 26 alle 19.00.

Il bambino è il maestro: il metodo Montessori di A. Mourot, 100′

Il metodo Montessori è un approccio educativo che vuole valorizzare lo spirito umano di ogni bambino dal punto di vista fisico, sociale, emozionale e cognitivo. Il regista ha portato la macchina da presa nella più antica scuola montessoriana di Francia, dove ha incontrato allievi liberi di muoversi, capaci di lavorare da soli e in gruppo, e dove l’insegnante è una guida che rimane una presenza discreta.

Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick, 96′ vo sott ita – restaurato

La geniale satira di Kubrick sul mondo bellico. Protagonisti un generale folle, che vuole bombardare la Russia con ordigni nucleari, e il presidente Usa, che invece tenta di fermarlo a tutti i costi, col rischio, per mantenere la pace universale, di distruggere completamente la Terra.

Fellini 100: 8 e 1/2 di Federico Fellini, 138’ – restaurato

Un potente autoritratto del regista sorpreso da un’improvvisa crisi creativa, invaso dalle visioni fantasmatiche del passato e in balia dei rimorsi derivanti dalla sua contraddittoria vita privata. A detta di Martin Scorsese “uno dei più grandi film mai realizzati, perché va direttamente al cuore della creatività”.