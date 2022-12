Firenze – Si è svolta stamani mattina a Firenze a Palazzo Canevaro, sede del Consolato generale degli Stati uniti d’America, la Cerimonia di Premiazione della 14a edizione del Premio Giornalistico Amerigo. Istituito dall’Associazione Amerigo nel 2009 a Firenze, il premio è rivolto a quei giornalisti che con passione, continuità ed obbiettività informano gli Italiani sugli Stati Uniti d’America, rendendo sempre migliori e più saldi i rapporti fra l’Italia e l’America.

Numerosi gli ospiti provenienti da fuori città se non direttamente dagli Stati Uniti. Sono stati premiati i giornalisti: Claudio Salvalaggio per le Agenzie giornalistiche, Maria Teresa Cometto per i quotidiani, Giancarlo Loquenzi per la Radio, Claudio Pagliara per la Televisione, Riccardo Pratesi per lo Sport, Umberto Mucci per i Siti Web, Davide Mamone per i giornalisti under 35 dedicato ad Antonio Megalizzi.

Il Premio America è andato al giornalista Jason Horowitz, corrispondente da Roma per il New York Times. Il Premio Europa, che Enam (European American Alumni Associations) dedica ad un giornalista europeo di un’Europa allargata a cinquantadue stati, è andato a David Patrician, corrispondente dalla Germania.

Erano presenti la Console generale Ragini Gupta, ospite della Cerimonia, il Prefetto di Firenze Valerio Valenti e l’Assessore del Comune di Firenze Elisabetta Meucci; per Amerigo il presidente nazionale Andrea Gumina, il Segretario generale Massimo Cugusi, il coordinatore del Chapter fiorentino Michele Ricceri e il giornalista Piero Meucci coordinatore della Commissione tecnica.

Il Premio America è andato al giornalista Jason Horowitz, corrispondente da Roma per il New York Times. Il Premio è assegnato a un giornalista che, viceversa, racconta l’Italia agli Americani. Il Premio Europa, che Enam (European American Alumni Associations) dedica ad un giornalista europeo di un’Europa allargata a cinquantadue stati, è andato a David Patrician, corrispondente dalla Germania.

Sponsor storico del Premio è Locman Italy, la fabbrica di orologi da polso di qualità dell’Isola d’Elba, e Fondazione CR Firenze. L’Associazione Amerigo (www.associazioneamerigo.it) raccoglie gli alumni italiani, coloro che, nel tempo, sono stati selezionati dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Roma per partecipare agli scambi culturali promossi dal Dipartimento di Stato americano.