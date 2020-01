Livorno – La musica non conosce confini né sopporta di essere costretta entro un’ipotetica gerarchia dei diversi generi. Il Conservatorio livornese, tradizionalmente aperto alle più disparate esperienze del fare musica, propone uno stage formativo, dal titolo Progetto di formazione di una Salsa Band – Latin Jazz Combo, che affronta la complessa articolazione della produzione musicale latina, indagandone la storia, i ritmi, il linguaggio, la poetica.

Otto incontri, nel corso di tre mesi, che si svolgono il mercoledì dalle 14:30 alle 17:45; il mercoledì 15 e il 22, in gennaio; il 5, il 12 e il 26 di febbraio; e a marzo il 4, il 18 e il 25.

I partecipanti, che comporranno la Band in progetto, passano per un approccio storico, per comprendere il processo d’integrazione di ritmi e strumenti diversi che dà luogo alla speciale fisionomia di questo mondo musicale, frutto della commistione di culture di popoli diversi in diverse epoche storiche. Si introduce, poi, il contesto ritmico caraibico – la clave, la poliritmia, il mescolarsi dei ritmi in 6/8 e in 4/4 – e si fanno prove, a sezioni e in assieme, dei diversi strumenti. E tutti gli allievi avranno modo di prendere confidenza con gli strumenti a percussione, secondo l’assunto che, in una latin band, tutti sono percussionisti. E, infine, l’ improvvisazione latin per tutti, secondo i concetti fondamentali dello stile solistico latino.

Il progetto e la realizzazione del Laboratorio sono dovuti a Cesare Martignon, tastierista e percussionista, leader dei MamboKids.

Il Laboratorio è aperto agli studenti dei corsi accademici di triennio e biennio in forma gratuita e la frequenza regolare dà diritto al riconoscimento di 2 crediti formativi (stage e altre attività formative).

Il laboratorio è aperto anche a strumentisti esterni, studenti di altre istituzioni, già diplomati, o comunque con un livello strumentale adeguato ai corsi accademici.

Per info https://www.consli.it/public

foto: Cesare Martignon