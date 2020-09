Marciana di Cascina – Ancora un successo dei dilettanti di altre regioni. La Toscana sembra una terra di conquista. Questo pomeriggio è stata disputata a Marciana di Cascina (Pisa), la 79° edizione del Giro delle Due Province.

Soddisfazione per gli organizzatori per la partecipazione record dei partecipanti. Ciò significa che questa corsa gode di popolarità e prestigio in tutta Italia. Al via ben 201 corridori tra èlite e under 23 in rappresentanza di 39 società.

E’ stata una corsa condotta su ritmi elevati (media di 42,464) nonostante le difficoltà del percorso. L’azione decisiva sull’ultimo passaggio sulla salita di Termine di Buti quando si è formato al comando un gruppetto di 17 corridori che al traguardo è stato regolato dal veloce Gandin.

Il primo dei toscani Alex Tolio della “Petroli Firenze Hopplà” piazzato al quinto posto. Sul podio con il vincitore (km.135, media 42,464) Andrea Colnaghi, altro veneto e al terzo al lombardo Simone Piccolo.