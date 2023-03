Firenze – Oltre 800 eventi formativi, 342 aziende della filiera dell’istruzione presenti, un programma scientifico con 362 seminari, un’area green per diffondere competenze e cultura dell’economia circolare e delle energie pulite. È la sesta edizione di Didacta Italia, la principale manifestazione sull’istruzione nel nostro Paese – nata da un format sperimentato da oltre mezzo secolo in Germania – che dall’8 al 10 marzo torna alla Fortezza da Basso di Firenze per mettere in mostra la scuola del futuro.

L’inaugurazione è prevista per le 9.30 di domani, mercoledì 8 marzo, al Teatrino Lorenese, alla presenza del vicepresidente del Senato, Gianmarco Centinaio, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco di Firenze Dario Nardella. Insieme a loro, l’assessora regionale Alessandra Nardini, la presidente di Indire, Cristina Grieco, l’assessore della Regione Sicilia Mimmo Turano, il direttore di Didacta Germania, Reinhard Koslitz, il presidente della Camera di Commercio Firenze Leonardo Bassilichi e il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini. Previsto anche un videomessaggio del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara.

La prima giornata di Didacta, in coincidenza con la giornata internazionale della donna, prevede focus specifici su politiche di genere e lotta agli stereotipi, educazione alla parità e alle differenze. Proprio su quest’ultimo punto tema, si terrà nel pomeriggio “Libere e liberi di essere: una scuola per la parità”, occasione per riflettere sul ruolo della scuola nella promozione della parità, a partire da “PARtime”, progetto realizzato da Regione Toscana e Indire.

Il 10 marzo verrà celebrato, per il secondo anno consecutivo, il “Montessori Day”, giornata no stop in cui sarà possibile approfondire storia, ideali e modernità di una straordinaria donna innovatrice di un nuovo modello didattico. L’edizione 2023 è dedicata a Italo Calvino, nel centenario della nascita dello scrittore.

Tutti gli eventi sono disponibili all’indirizzo https:// fieradidacta.indire.it/it/ programma/