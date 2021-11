Prato – Saranno 700 i metri quadrati per l’attività motoria adattata per bambini e adolescenti con patologie psicomotorie e per ragazzi normodotati grazie agli spazi della palazzina Avis di via Sant’Orsola, nel pieno centro di Prato e attigua a quello che sarà il parco centrale di Prato (ex ospedale Misericordia e Dolce). Un progetto presentato al circolo Giacomo Matteotti, da Claudio Sarti, dirigente dell’Asl Toscana centro e presidente della Fondazione pratese AMI. Con lui, Marco Tofani, presidente provinciale dell’Avis, il presidente comunale della stessa Avis Andrea Fusi, rappresentanti delle associazioni cattoliche e laiche della città. Tutti concordi nell’affermare di quello che sarà uno dei primi centri di questo genere in tutta la Regione. “La Fondazione AMI, di cui l’Asl è parte fondativa, nata dieci anni fa per occuparsi dei temi legati alla maternità e al mondo infantile a Prato, ha sposato da tempo questo progetto che è innovativo nel voler dare una risposta ai bisogni di socializzazione dei ragazzi con patologie psicomotorie e che si rende unico nell’integrare adolescenti con patologie e normodotati. Realizzeremo un centro ludico motorio dedicato a tutti i bambini e adolescenti in forma inclusiva, aperto ai familiari, amici e alla cittadinanza”, ha precisato Claudio Sarti. Il progetto si chiama Pr.Ama., acronimo di Prato attività motoria adattata, e vedrà realizzata una palestra ad hoc, un’area per esercizi motori, altre per attività ludiche, ginniche e didattiche, mettendo assieme una serie di associazioni in rete che vanno dall’Avis alla Fondazione Santa Rita. Da considerare che solo nel pratese, sono 800 i bambini e gli adolescenti con patologie psicomotorie. “Prama è una realtà unica, un supporto prezioso sia per i bambini e i ragazzi, sia per le loro famiglie. La ristrutturazione della palazzina in prossimità del Parco Centrale permetterà di creare sinergie tra i due spazi e ampliare ancora di più le tante attività che uniscono finalità sanitarie e sociali. Prama è una realtà unica, sarà un supporto prezioso sia per i bambini e i ragazzi, sia per le loro famiglie”, ha commentaro il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. I lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede Avis di via Sant’Orsola prenderanno il via a fine marzo del 2022 per la durata stimata di circa dieci mesi.