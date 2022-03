Sotto la guida della Presidente Rosanna Lupi, la Giuria Tecnica prenderà in esame le opere in lingua italiana di autori viventi pubblicate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Le case editrici o gli autori interessati devono far pervenire copia di ogni pubblicazione entro e non oltre il 31 maggio 2022 presso gli indirizzi indicati nel bando di concorso.

La giuria tecnica è presieduta da Rosanna Lupi, succeduta al Poeta Francesco Belluomini scomparso nel maggio 2017 e fondatore del premio nel 1981. Ad affiancare la presidente in giuria saranno Michele Brancale, Corrado Calabrò, Emilio Coco, Vincenzo Guarracino, Paola Lucarini, e Renato Minore. Ogni componente della Giuria Tecnica indicherà alla Presidente Lupi tre autori di libri di poesia nella rosa dei concorrenti, un autore per il premio “Camaiore Proposta Vittorio Grotti – XXX Edizione” e uno per il “Premio Internazionale”.

Seguirà riunione collegiale della Giuria Tecnica, che si terrà nel mese di giugno 2022, nella quale saranno selezionati i cinque autori finalisti e designati i vincitori del Premio Internazionale e il giovane per il Camaiore-Proposta. I cinquanta giudici popolari – che comprendono i sette studenti futuri vincitori della sedicesima rassegna “La Poesia dei Ragazzi”- avranno tutta l’estate per leggere e approfondire i cinque libri finalisti, prima della decisione finale come vuole la tradizione consolidata e democratica del ‘Camaiore’. Dopodiché formuleranno le proprie preferenze su scheda che sarà consegnata personalmente in busta sigillata durante la serata finale programmata per il 24 settembre 2022 a Lido di Camaiore nel corso della quale avverrà in tempo reale lo spoglio dei risultati e la proclamazione del vincitore della XXXIV edizione.