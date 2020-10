Firenze – Torna con la terza edizione il Florence Guitar Festival 2020 dal 9 all’11 ottobre 2020 nella Sala Vanni in Piazza del Carmine con la direzione tecnica del Centro Studi Musica & Arte e la direzione artistica di Ganesh Del Vescovo. L’edizione odierna è stata rimodulata sull’emergenza sanitaria in atto, non perdendo tuttavia il suo fascino e la sua capacità di emozionare. Al centro di tutta la kermesse grandi musicisti, ragazzi e giovani studenti con i loro insegnanti nonchè il pubblico appassionato di questo straordinario strumento ed universo: la chitarra.

Molte le novità di questa edizione 2020 come la seconda edizione dell’International Florence Guitar Festival Competition, un concorso internazionale online per solisti fino a 12 anni (cat. A), per solisti da 13 a 18 anni (cat. B), senza limiti d’età (cat. C), per ensemble con chitarra senza limiti d’età (cat. D).

Il Festival proseguirà con le lezioni concerto “Incontri con il Maestro”. Il pomeriggio del 10 ottobre con il M° Piero Viti professionista molto apprezzato sui maggiori palcoscenici internazionali; mentre l’11 ottobre il M° Vincenzo Saldarelli che sarà protagonista anche di un omaggio che l’intero staff del Festival ed altri musicisti hanno voluto fare per il Maestro Alfonso Borghese scomparso da poco.

Per ricordare il Maestro Borghese, infatti, è stato pensato un evento speciale in cui il M° Saldarelli, esperti, studiosi ed ex allievi parteciperanno al ricordo collettivo. In questa edizione anche se in una formula diversa non mancheranno i concerti. Si inizierà il 9 ottobre con il concerto aperto da Aldo Ferrari vincitore del concorso della passata edizione e poi con la musica di M° Bruno Giuffredi alle 21,00 in Sala Vanni. Il 10 ottobre il palco sarà allietato dalle note della chitarra di M° Andrea Dieci sempre alle 21,00 in Sala Vanni. Il concerto di chiusura sarà tenuto dal M° Ganesh Del Vescovo l’11 ottobre alle 21,00 sempre in Sala Vanni

La direzione tecnica ed artistica vuole mettere in luce che la mission del festival è immutata, anche in una situazione particolare come stiamo vivendo attualmente. La volontà di creare un appuntamento fisso da riproporre ogni anno, coinvolgendo professionisti di fama e soprattutto dare ai giovani talenti un’occasione per esibirsi di fronte ad un pubblico e confrontarsi con chi della musica ne ha fatto un mestiere.

“Per un artista la cosa importante però è il tornare a suonare in pubblico, in sicurezza, ma tornare a suonare di fronte ad altre persone – afferma direttore artistico del Festival il M°Ganesh Del Vescovo – E’ fondamentale per ridare vita a tutte le attività culturali. Sono le cose più importanti, poter suonare assieme a persone condividere sensazioni, emozioni. La musica è fondamentale in questi momenti difficili cura non solo il corpo ma anche l’anima” .

Per rimanere informati su tutti gli eventi di questa III edizione è possibile consultare il sito internet www.florenceguitarfestival.it o la pagina FB @florenceguitarfestival