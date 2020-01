Firenze – Non più solo una possibilità, ma un’iniziativa concreta. Così la definisce l’assessore al welfare del Comune di Firenze Andrea Vannucci, riferendosi all’ipotesi di costruire o in ogni caso aprire un nuovo Albergo Popolare a Firenze, in appoggio e in aiuto a quello storico, il glorioso Albergo Popolare di via della Chiesa intitolato a Fioretta Mazzei. Una possibilità lanciata dallo stesso sindaco Dario Nardella a ridosso dell’Epifania, nel corso di un’intervista rilasciata ai quotidiani cittadini, in cui il sindaco aveva anche detto che avrebbe voluto intitolarlo a Giorgio La Pira. Dunque, secondo quanto spiegato, il nuovo Albergo Popolare potrebbe nascere in una zona esterna al centro (sembra siano state individuate tre possibili luoghi), andandosi ad aggiungere a quello già esistente. La proposta sembra nascere dal focus che lo stesso sindaco ha fortemente voluto nel corso delle festività che ha riguardato i luoghi deputati alle risposte alle varie emergenze sociali espresse dalla popolazione.