Firenze – Un caso emblematico, che si è risolto con la vittoria della lavoratrice, è stato reso noto dall’Unione sindacale di Base, che si è occupata della tutela dei diritti del lavoro. Una Educatrice senza titolo di una Coop Sociale, peraltro assunta a tempo determinato per 4 mesi, in servizio presso una struttura di accoglienza, l’Albergo Popolare, era stata sospesa, di punto in bianco, ad aprile 2022.

La sospensione che, secondo quanto spiegano dall’Usb, era avvenuta tra l’altro in modo informale e senza rispettare la prassi, era motivata dal fatto che la Cooperativa assimilava l’Albergo Popolare ad una struttura sanitaria e pertanto soggetta a obbligo vacciale per il personale; valutazione erronea in quanto non vi è assistenza a malati ma è una struttura ricettiva per persone indigenti od in difficoltà.

La lavoratrice si è rivolta così alla magistratura, assistita da delegati USB e dall’Avv. Chiara Mancini, per ottenere il reintegro sul posto di lavoro e rifiutando l’offerta, da parte della Cooperativa citata in giudizio, di due mensilità con rescissione del contratto consensuale. Ieri, 12 luglio 2022, è arrivata la sentenza del Giudice del Lavoro di Firenze che ha imposto alla Cooperativa di reintegrare la lavoratrice e di pagarle tutti gli stipendi arretrati e le spese legali.

“ Un grande successo per la lavoratrice e la dimostrazione che spesso dietro il Green Pass e la “buona scienza” (invocata dalla Cooperativa per difendersi in sede processuale) spesso si sono mascherate azioni illegittime verso i lavoratori, senza avere nessuna valenza sanitaria o di prevenzione – dicono dall’Unione sindacale di Base – E’ un monito per tutte le Cooperative e le aziende che, anche grazie a una gigantesca propaganda nei mezzi di informazione, contano sull’impunità per violare le leggi. Ed è un incoraggiamento per i lavoratori a far valere i propri diritti, oggi più che mai sotto attacco anche con giustificazioni sanitarie scientificamene infondate o fortemente discutibili”.