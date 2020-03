delle misure eccezionali adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 per fronteggiare la grave pandemia da virus COVID-19 che ha investito il territorio della Repubblica Italiana e delle conseguenti misure di obbligo di non circolazione dei cittadini, salvo casi eccezionali per limitati e documentati motivi;

che pur in attesa di ulteriori accertamenti definitivi, da studi scientifici resi noti e pubblicizzati da fonti attendibili si sta sempre più mettendo in stretto collegamento la intensità della diffusione che la gravità degli effetti salute dei cittadini con la gravità dell’inquinamento atmosferico dovuto sia a particolato (PM2,5 e 10) che ad altri inquinanti quali gli ossidi di azoto (NOX) e l’ozono (O3);

che siamo venuti a conoscenza che anche in data successiva all’emanazione delle norme eccezionali prese dal Governo Italiano per fronteggiare la diffusione della pandemia da COVID-19 l’Amministrazione Comunale di Firenze, e chi per essa, ha continuato ad operare abbattimenti di piante adulte in territorio urbano;

che questi interventi programmati in epoca precedente alla diffusione della pandemia e ai gravi provvedimenti presi per fronteggiarla non possono rivestire carattere di urgenza, ma anzi costituiscono fattore negativo per la salute dei cittadini in quanto diminuiscono l’azione ecologica di abbattimento degli inquinanti sopra richiamati