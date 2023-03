Frenze – Un altro albero crolla, questa volta sembra da un giardino privato, e colpisce un’auto in movimento, provocando un ferito. L’albero è caduto sull’auto sfondando il vetro del parabrezza. L’uomo, 61 anni, è stato trasportato in ospedale a Careggi in codice giallo. Nell’auto sembra ci fossero altre due persone oltre l’uomo rimasto ferito. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco, i tre erano già stati presi in carico dagli operatori del 118. L’ncidente è avvenuto in via de’ Vespucci a Firenze.