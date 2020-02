Pistoia – Un albero è caduto su un’auto nel pistoiese, ferendo lievemente una donna di 31 anni. E’ accaduto intorno alle 16.30 a causa del forte vento, quando sono venute giù alcune piante in un parco al confine tra i comuni di Buggiano e Massa Cozzile (Pistoia) tra cui l’albero che ha investito la vettura che stavo procedendo in direzione di Pescia.

A Prato, invece, una parte della copertura di un edificio industriale è stato divelto dal vento, rendendolo inagibile.

Il forte vento ha anche bloccato i collegamenti marittimi con l’Isola d’Elba. L’ultimo traghetto approdato a Portoferraio è arrivato a banchina alle 12,05. Sempre all’Elba squadre dei vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Portoferraio, stanno operando per interventi causati dal vento. In via precauzione, il Comune di Viareggio ha chiuso il viale dei Tigli che collega Viareggio a Torre del Lago.