AREZZO – Venerdì 19 giugno, giorno di uscita del nuovo disco di Bob Dylan “Rough and Rowdy Ways”, lo scrittore ed esperto di musica Alex Roger Falzon presenterà gli inediti del menestrello di Duluth all’interno del negozio Vieri Dischi di Corso Italia 89, ad Arezzo.

Bob Dylan, cantautore, compositore e poeta statunitense, premio Nobel per la letteratura nel 2016, ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo. “Rough and Rowdy Ways” è il suo 39° album, a distanza di otto anni dal precedente.

Dalle ore 19 l’incontro, durante il quale si ascolteranno anche delle versioni rare di “Mr. Tambourine Man” e altro. Per l’occasione, verrà dato in omaggio il poster originale con l’acquisto delle prime 25 copie del disco o la prenotazione del vinile colorato.

Oltre a poter essere direttamente presenti in negozio, nei limiti delle norme attuali anti-contagio, sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento nella pagina facebook di Arezzo Crowd Tv, un progetto di Officine Montecristo/Arezzo Crowd Festival, in collaborazione con l’associazione di musicisti aretini Arezzo Che Spacca.

L’autore:

Alex Roger Falzon ha insegnato Letteratura Inglese alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena. È un “dylaniato” di vecchia data e lo ha ascoltato live una ventina di volte, la prima a Parigi nel 1978. Possiede una vasta bibliografia/discografia sul musicista e, nel 2016, ha pubblicato un libro di studio monografico sulle sue molteplici “dream-songs” dal titolo “Bob Dylan. Tu sei quel che sogni” (Melville Edizioni). Ha pubblicato, sul canzoniere dylaniano, diversi saggi per libri e riviste e tenuto conferenze. Nell’ottobre del 2018 ha partecipato al convegno internazionale “Bob Dylan and the Arts”, tenutosi all’Università degli Studi Roma Tre. Attualmente sta scrivendo una monografia dedicata alla celebre canzone “Mr. Tambourine Man” e un saggio sulle corrispondenze tra Dylan e Beckett.