Firenze – In esclusiva allo Spazio Alfieri da giovedì 30 gennaio, h. ore 18.00, 19.45 e 21.30, ‘Villetta con ospiti’, il nuovo film di Ivano De Matteo, con un cast d’eccezione: Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc, Vinicio Marchioni, Bebo Storti, alle prese con la descrizione della ricca provincia del Nord Est fra vizi e ipocrisie.

Si svolge in sole ventiquattro ore: una famiglia borghese con molti scheletri nell’armadio, cui sono vicini un prete moralmente discutibile e un poliziotto corrotto.

In una plumbea villetta del Nord Est d’Italia, una casa ai confini del bosco dove la natura mette in scena ogni giorno la dura legge della sopravvivenza, si consuma un’inaspettata tragedia: un ragazzo innocente, romeno, viene ucciso perché scambiato per ladro, ma nessuno in questa piccola comunità protagonista della storia si sente davvero colpevole di quello che è appena accaduto o, forse, a nessuno conviene denunciare la verità.

Protagonisti del film: Giorgio (Marco Giallini), sposato con Diletta (Micaela Cescon), con la quale ha due figli, gestore della proprietà della ricca moglie e fervente fedifrago. Nella villa è poi presente occasionalmente un’assistente domestica, Sonja (Cristina Flutur), che ha un figlio adolescente, Adrian (Ioan Tiberiu Dobrica). Nel cast il goloso ortopedico De Santis (Bebo Storti), il commissario Panti (Massimiliano Gallo) e il lussurioso sacerdote Don Carlo (Vinicio Marchioni).