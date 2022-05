Firenze – Il mediometraggio “Greg” del regista Giuseppe Ferlito, prodotto dalla Scuola di Cinema Immagina di Firenze, verrà presentato lunedì 2 maggio alle ore 10 presso il Cinema La Compagnia. Il film drammatico, uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video, è incentrato sulla vera storia del condannato a morte texano Gregory Summers, al quale fu respinta la richiesta di grazia ma che fu sostenuto da una scuola toscana, la Scuola Media di Navacchio in provincia di Pisa che organizzò una petizione per la riapertura del processo che lo vedeva accusato di essere il mandante dell’omicidio dei genitori adottivi.

L’evento è stato organizzato nell’ambito della Festa della Toscana. E’ proprio pensando alla ricorrenza che celebra l’abolizione della pena di morte da parte del Granduca Pietro Leopoldo di Lorena che il regista Ferlito ha pensato al film. Per raccontare la storia di Gregory, Ferlito ha scelto la strada della drammaturgia piuttosto che quella del documentario.

Condannato per un reato di cui non si sono mai trovate prove certe, il 25 ottobre 2006 al quarantottenne Gregory Summers viene inflitta la pena di morte. Il suo ultimo desiderio fu quello di essere sepolto in Toscana e oggi riposa nel cimitero di Cascina. I protagonisti del film sono Fabio Baronti, nei panni di Greg, e Rosanna Romellano, la preside che ha saputo coinvolgere i ragazzi della sua scuola.

Il programma prevede la proiezione del film e successivamente un dibattito al quale predono parte: Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Ernesto Pellecchia, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Maria Cristina Centrella, docente IC Paolo Borsellino di Navacchio, Sara Caioni, autrice di una tesi di laurea sul sistema penitenziario in Texas.