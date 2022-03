Firenze – Regina ha 15 anni e sogna di fare la cantante. Accanto a lei c’è il padre, che è tutta la sua famiglia. Li lega è un sentimento fortissimo, indissolubile. Almeno fino a quando un incidente cambierà le loro vite. Questo è “Regina”, il film di Alessandro Grande premiato ai 75mi Nastri d’Argento che sarà proiettato venerdì 11 marzo ore 21.00 presso il cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/R), alla presenza del regista.

In apertura si terrà la presentazione della 5° edizione del Saturnia Film Festival, evento itinerante dedicato al cortometraggio d’autore che abbraccerà quattro diversi borghi della Maremma Toscana – Manciano, Sorano, Montemerano e Saturnia – dal 28 al 31 luglio 2022, presieduto da Antonella Santarelli con la direzione artistica dello stesso Grande.

Storia di un conflitto – generazionale, etico, affettivo – sullo sfondo dei monti e dei laghi della Sila, “Regina”, interpretato da Francesco Montanari e Ginevra Francesconi e prodotto da Bianca e Rai Cinema, è stato l’unico film a rappresentare l’Italia al 38mo Torino Film Festival, oltre ad aggiudicarsi due Ciak d’oro e una candidatura al Globo d’oro. “Sono partito dal saggio di Massimo Recalcati “Il complesso di Telemaco” – spiega Grande – in cui l’autore affronta l’assenza e la scomparsa della figura paterna. Un padre pronto all’ascolto è un bisogno fondamentale per le generazioni di figli di ogni tempo. Sin dai primi momenti ho sentito l’opportunità di fare un film sincero e universale, che potesse arrivare al cuore dello spettatore raccontando una storia sospesa fra il film di genere e il romanzo di formazione, in una Calabria insolita e personale”.

Alessandro Grande, è regista, sceneggiatore e docente. Ha vinto un David di Donatello con il cortometraggio “Bismillah” (2018), che ha rappresentato l’Italia nella corsa agli Oscar 2019. Con i suoi ultimi lavori ha vinto oltre 150 premi nel mondo, tra cui il Premio Amnesty International, l’Ischia Film Festival, il Festival del cinema Italiano di Madrid, il Festival del cinema di Seul e il Kazan Film Festival. “Regina” è il suo primo lungometraggio.