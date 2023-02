Firenze – In occasione dell’evento a Firenze “Testo”, dedicata al libro e alle ultime novità editoriali, alla Rinascente in Piazza della Repubblica sono state presentati in una installazione a cura di ADI, Associazione per il disegno industriale, alcuni fra i prodotti cult del design toscano di qualità provenienti dalla Collezione Compasso d’Oro che comprende tutti i prodotti premiati dal 1954 e esposti permanentemente all’ADI Design Museum nel capoluogo lombardo.

Sono riuniti in un unico grande show, la poltrona Getsuen del designer Masanori Umeda di Edra, le lampade Biconica di Elio Martinelli ed Elica di Brian Sironi, Compasso d’Oro 2011di Martinelli Luce, la libreria Original Ptolomeo di Bruno Rainaldi, Compasso d’Oro 2004 di Opinion Ciatti, il tavolo-scrittoio Macis di Lapo Ciatti, ADI Design Index 2021, la Vespa Elettrica di Marco Lambri e Marco Canepa, Menzione d’onore al Compasso d’Oro 2020 di Piaggio Group.

L’iniziativa intende evidenziare lo stretto rapporto che esiste tra design e territorio e l’evoluzione nel tempo della funzione e fruizione dei prodotti di arredo, aspetti evidenziati anche dalle pubblicazioni ADI e Il Compasso d’Oro presentate in un incontro, svolto sempre in occasione dell’installazione, che sottolineano la specificità del design Made in Italy, apprezzato e richiesto in tutto il mondo.

All’evento erano presenti Perla Gianni Falvo, presidente ADI Toscana, Consiglio direttivo ADI, Enrico Morteo, storico del design, Marco Lambri, design director Piaggio Group e Maria Canella, Rinascente Archives.

Il premio Compasso d’Oro ha una lunga storia. Nasce nel 1954 da un’idea di Gio Ponti con il sostegno della Rinascente. Durante tutto questo periodo la collaborazione tra le due realtà hanno permesso la diffusione della cultura del progetto e la selezione dei migliori prodotti di design da proporre al pubblico.

Le pubblicazioni ADI da anni sono la vetrina del design italiano e racconta storie di aziende, di prodotti e di design con le anteprime dei migliori successi in fatto di interior design. In particolare l’installazione ADI alla Rinascente di Firenze si collega oggi al tessuto culturale rappresentato dagli eventi di Testo, la manifestazione che ha al centro il libro nella sua filiera produttiva: design degli oggetti e design del libro come esempi di lavoro collaborativo di sistemi produttivi consapevoli delle proprie radici culturali. ADI con le sue pubblicazioni, cresciute parallelamente alla collezione del Compasso d’Oro, racconta la storia del design Made in Italy e il suo complesso motore economico.