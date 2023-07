Marina di Pietrasanta – Sabato 22 luglio 2023 alle 21,30 nella meravigliosa cornice del Teatro La Versiliana a Marina di Pietrasanta andrà in scena lo spettacolo Battisti, la Storia un viaggio appassionato e affascinante nel cuore dell’opera di uno dei cantautori più amati e controversi della musica italiana.

“La musica di Battisti rappresenta la colonna sonora della nostra vita. – Dichiara il produttore Simone Giusti – Ogni canzone evoca un ricordo: il nostro spettacolo è un viaggio emozionale nella carriera di un artista che ha cambiato il volto della canzone italiana”.

Stage11 propone uno spettacolo che, attraverso i brani più conosciuti di Lucio Battisti, ci trasporta in un viaggio che ripercorre la carriera indimenticabile di una delle voci più note della nostra storia musicale: dai successi degli anni Sessanta fino a quelli dei primi anni ‘Ottanta; dai brani più energici e leggeri come Acqua azzurra/Acqua chiara a quelli più intensi e capaci di portare alla luce le fragilità e le ansie del quotidiano come Emozioni e Mi ritorni in mente solo per citarne alcuni.

Battisti, La Storia, è uno spettacolo interamente dedicato a quello che viene universalmente riconosciuto come uno dei cantautori più importanti ed influenti della nostra tradizione, considerato a giusta ragione una delle massime personalità nella storia della musica italiana sia come compositore che interprete.

Sul palco:

Chitarre – Giampiero Morici

Batteria – Alessandro Pellegrini

Basso – Alessandro Nottoli

Tastiere – Massimiliano Grazzini

Voci – Terry Horn / Matteo Giusti / Susanna Pellegrini

Prossimi appuntamenti a La Versiliana con la grande musica firmata Stage11

Martedì 2 agosto ore 21,30 De André la storia

Mercoledì 16 agosto ore 21,30 Tributo a Morricone Film History