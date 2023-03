AREZZO – Artisti aretini sugli scudi a Vernice Art Fair di Forlì, la fiera dell’arte svoltasi dal 17 al 19 marzo 2023 a Romagna Fiere. Il pittore Giuliano Caporali si è infatti aggiudicato il “XX Premio Coinè per l’arte” riservato a tutti i pittori, scultori, fotografi e ceramisti presenti.

La premiazione ha concluso in bellezza la giornata finale della fiera romagnola, ideata per la valorizzazione degli artisti e di tutto quel mondo che ruota intorno all’arte contemporanea fatto di critici, collezionisti, editori, associazioni e galleristi. Sempre attenta alla scoperta di nuove forme espressive, Vernice Art Fair offre la possibilità agli artisti già affermati di consolidare il proprio successo e a quelli emergenti di affacciarsi sulla ribalta nazionale.

Quest’anno la giuria ha scelto di dare due primi premi ex-aequo. Giuliano Caporali ha così condiviso il gradino più alto del podio assieme al pittore cesenate Adriano Maraldi.

L’apprezzato artista aretino ha vinto con “Senza titolo – Giallo”, un acrilico e tecnica mista su tela realizzato nel 2022, che esemplifica il linguaggio attuale di Caporali, il cui stile negli anni si è fatto sempre più essenziale.

Materia, segno, colore e sperimentazione dialogano in perfetto equilibrio, pur condividendo tra loro complessi rapporti. Il pittore trasmette all’osservatore le proprie emozioni attraverso opere astratte che ricordano i muri corrosi dal tempo, le pareti intonacate dalle quali emergono stratificazioni, forme evocative, segni, graffiti, accenni di architetture, impronte evanescenti che lasciano aperta la domanda su chi possa averle lasciate e quando tutto ciò possa essere avvenuto.

L’opera vincitrice a Forlì entrerà a far parte della collezione di Romagna Fiere, mentre a Giuliano Caporali verrà riconosciuto un premio in denaro e la possibilità di esporre nell’edizione 2024 in uno stand esclusivo.