Lucca – L’allarme bomba è stato lanciato nella notte, ieri, nel centro storico di Lucca, ed era un allarme per un ordigno esplosivo celato in piazza San Martino, che doveva trovarsi sotto un cestino di rifiuti. La polizia si è subito recata sul posto, oltre ai vigili del fuoco e a un ‘ambulanza per non perdere tempo in caso di necessità. In piazza è accorsa anche la polizia municipale che, insieme alle forze dell’ordine, ha messo in sicurezza l’area in attesa degli artificeri. Giunti i tecnici e disarticolato l’ordigno, si è visto che non conteneva all’interno cariche esplodenti.