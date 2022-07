Firenze – «Subito un tavolo in Regione per contenere la crisi e rilanciare lo sviluppo della Toscana. Perché per le imprese è allarme rosso». L’intervista al Presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi, è il focus di apertura del prossimo numero del Rapporto Centro del Sole 24 Ore in edicola venerdì 8 luglio in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Molise, Marche, Abruzzo e Umbria.

«L’industria manifatturiera – aggiunge Bigazzi – era ripartita con grande slancio dopo la pandemia, ma ora l’aumento dei costi di materie prime, energia e logistica ha messo in difficoltà le aziende, che non riescono a trasferire questo tsunami sui listini. Oggi – prosegue il presidente degli industriali toscani – ci sono aziende che avrebbero convenienza a interrompere la produzione e continuano a lavorare solo per senso di responsabilità».

Ci sono poi le infrastrutture che il territorio attende da anni: «Sulla nuova pista dell’aeroporto – conclude il presidente al Rapporto Centro del Sole 24 Ore – spero si sia trovato un accordo, e che i lavori possano partire presto. L’importante è che i Comuni vicini a Firenze non si oppongano. La stazione dell’alta velocità è fondamentale, non è pensabile che Firenze non abbia un passante ferroviario».