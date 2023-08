Firenze – Il settore spurgo ha sfilato stamattina all’alba attraversando le strade di Firenze per lanciare l’allarme liquami. Infatti, senza un impianto di riferimento nel capoluogo toscano, ad agosto si andrà verso la paralisi con una serie di servizi a rischio per cittadini e imprese. Una protesta che si è svolta in maniera pacifica e simbolica per non arrecare danni ai cittadini,con una manifestazione che ha visto la partecipazione di trenta aziende del settore spurgo dell’area metropolitana unitamente a cinquanta mezzi, tutti facenti parte del Consorzio Spurghisti Associati.

Un modo per ribadire ancora una volta l’allarme sull’emergenza liquami, perchè il capoluogo toscano si trova, dopo la chiusura dell’ITL di San Donnino senza un impianto di depurazione dei liquami. E cosí da oggi le attività commerciali, gli alberghi, gli uffici pubblici, i condomini e gli ospedali rischiano di non potere più chiedere la vuotatura delle fosse biologiche. Firenze al momento per il conferimento dei fanghi dipende completamente da Prato e si appoggia agli impianti di Gida al Calice e Baciocavallo che però non bastano per sopperire alle richieste dello stesso capoluogo, di Prato e di Pistoia. Quindi il Csa torna a chiedere la riapertura dell’impianto di San Donnino e un suo veloce adeguamento alla nuova normativa regionale, ep ha fatto con una manifestazione in città che ha toccato alcuni punti simbolici di Firenze. Sono sfilati nella zona tribunale, poi davanti allo stadio e infine a piazzale Michelangelo. “E’ stato un modo per attirare l’attenzione della cittadinanza sul problema – ribadisce il vicepresidente del Csa, Massimo Durgoni -. Non vogliamo arrecare disagi a nessuno, né bloccare un servizio di prima necessità per la cittadinanza, ma è ora che la politica ci dia risposte. Le chiediamo al sindaco di Firenze, alla Regione e più in generale a tutte le istituzioni. Non vogliamo arrivare allo sciopero generale, ma Firenze deve tornare ad avere un impianto proprio”.

Volontà del Csa è quella di tendere la mano a Publiacqua, ravvisando già un cambio di passo rispetto alla passata gestione. “Abbiamo chiesto un appuntamento al presidente di Publiacqua Perini, che si è reso disponibile per settembre e col quale vogliamo avviare un dialogo – aggiunge Durgoni -. La speranza è che si riesca a superare l’atteggiamento di chiusura riscontrato in passato con l’ad Saccani che ha impedito che si concludesse l’accordo fatto assieme ai responsabili commerciali di Publiacqua per l’anno 2023 di circa 2,2 milioni di euro. Resta il fatto abbiamo la necessità di risposte immediate dalla politica, già nel mese d’agosto, perché è a rischio la tenuta del sistema”.

A raccontare la quotidianità degli addetti allo spurgo è anche un altro associato del Csa, Vincenzo Adiletta della Sesto Spurghi. “Tutti i giorni siamo costretti ad andare a conferire i liquami fuori provincia, a volte anche fuori regione – commenta -. Vi rendete conto cosa significhi questo in termini ambientali? E soprattutto la politica ha un’idea di quanto questo aggravi i costi delle aziende? Senza dimenticare il caro benzina. Tutte spese in più che siamo costretti a scaricare a nostra volta sulla cittadinanza. Riaprire San Donnino quindi sarebbe un vantaggio per tutti”.

Foto: Momenti della manifestazione oggi a Firenze