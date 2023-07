Firenze – Uno dei titoli più attesi dell’anno, Barbie di Greta Gerwig, arriva al cinema Astra dal 20 luglio in prima visione e solo in versione originale. Una commedia “toccante, intelligente ed esilarante” sulla bambola più famosa di sempre, che si scopre non abbastanza perfetta per poter vivere a BarbieLand, decidendo così di esplorare il (nostro) mondo reale per poter essere veramente sé stessa.

Il film usufruisce di una grande campagna di marketing mondiale con un lancio pubblicitario iniziato un anno fa e rappresenta perfettamente la capacità di Hollywood di creare prodotti culturali in grado di influenzare con grande pervasività la società, le sensibilità e… i consumi di tanti Paesi.

È al contempo una riflessione – divertente e scanzonata, con una ricercatezza formale ed estetica molto sofisticata – sui cambiamenti profondi e ancora in atto delle sensibilità di genere. Parlare di Barbie comporta anche affrontare cosa significhi essere una donna e cosa comporti crescere e confrontarsi con canoni estetici artefatti, allo stesso tempo qui si commemora anche un’eredità di gioco e di immaginario intergenerazionale. Il film celebra la diversità e l’individualità a partire da un mondo dove regna l’uniformità – un modello proposto con grande successo dalla macchina hollywoodiana e che necessita di strumenti critici e di partecipazione collettiva per interrogarsi insieme sulle influenze culturali di massa.

In occasione della programmazione del film Barbie, il cinema Astra propone al proprio pubblico di documentare e condividere l’esperienza di visione. Sarà disponibile una bacheca pubblica al cinema per i commenti al film, ma soprattutto, a chi si presenterà insieme alla propria bambola Barbie oppure sarà vestito di rosa in modo estroso e creativo il personale del cinema scatterà una fotografia istantanea (con una macchina Polaroid o Instax mini) che sarà affissa alla parete. Nel corso dei giorni questa diventerà una raccolta di persone, momenti e sensibilità differenti del pubblico del film. Il pubblico sarà invitato a condividere a sua volta la raccolta di foto e/o la propria immagine analogica sui propri canali social con l’hashtag #AstraBarbie, in un cortocircuito tra mondo analogico e del passato e mondo contemporaneo e digitale, che è specchio del racconto del film stesso.

A Villa Bardini, per Cinema in Villa, prosegue l’omaggio a Nanni Moretti con il suo film più recente Il sol dell’avvenire (19 luglio) e il cult Caro Diario (24 luglio).

Martedì 25 luglio alle 21.15 il regista Marescotti Ruspoli presenta la sua opera prima Amusia (versione italiana con sottotitoli in inglese). Nel cast del film anche Maurizio Lombardi e Fanny Ardant